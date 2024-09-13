Жена Валерия Карпина назвала любимый алкогольный напиток своего мужа

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, назвала любимый алкогольный напиток своего мужа.

— Красное — любимый алкоголь Карпина?

— Красное испанское сухое. Когда у нас начались отношения, я предпочитала белое, и не обязательно испанское. Но Валера приучил меня к испанскому красному, – приводит слова Дарьи Sport24.

С 2009-го по май 2012 года Карпин возглавлял московский «Спартак», а после увольнения Унаи Эмери в конце 2012-го вернулся в клуб, где проработал до весны 2014 года. После этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и «Ростове», где продолжает руководить командой до сих пор. С августа 2021 года — главный тренер сборной России.