Суд отклонил ходатайство об освобождении осуждённого за изнасилование Робиньо — Sport.es

Верховный суд Бразилии вынес решение об отклонении ходатайства экс-нападающего «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо об его освобождении из тюрьмы, где он отбывает наказание по обвинению в изнасиловании девушки. В марте 2024 года экс-футболист был приговорён к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сторона защиты настаивала на том, что при заключении Робиньо под стражу были нарушены конституционные нормы. Однако суд не обнаружил подобных нарушений.

Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.

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