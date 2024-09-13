Барриос: не теряю надежды, что однажды вернусь в сборную Колумбии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о том, что его не вызывают в национальную команду Колумбии в последнее время.

– Последний раз ты играл за сборную Колумбии почти год назад. С чем связываешь тот факт, что просто перестал вызываться?

– Это тренерское решение, ведь тренер определяет список игроков в каждую международную паузу. Уверен, он всегда думает о том, какой состав будет лучшим в тот или иной момент. Да, он давно не вызывал меня, но я спокоен, продолжаю работать, отдавать все силы на благо моего клуба и не теряю надежды, что однажды вернусь в сборную. Знаю, что должен быть готов на 100%, чтобы, когда снова появится возможность, я смог как следует ей воспользоваться, – приводит слова Барриоса Metaratings.

Напомним, Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В сезоне-2023/2024 колумбийский хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт две результативные передачи. Сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.