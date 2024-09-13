Радимов: в матче ЦСКА — «Зенит» предсказать победителя очень сложно

Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Игра на три результата. Банальный штамп, но к предстоящей встрече применим как нельзя кстати. Предсказать победителя очень сложно, как и во всех последних матчах между командами. За ЦСКА – поле и свои болельщики. За «Зенит» – последний матч с «Пари НН» впечатлил, конкуренция в команде усилилась.

В каком ключе пойдёт игра? Если бы армейцев тренировал Федотов, я бы сказал, что армейцы будут осторожничать. С Николичем ЦСКА сыграет против «Зенита» в открытый футбол. Многое будут решать детали. Помните, как в прошлых матчах? Ошибка Кержакова, со стандарта Ерохин сравнял. Команды очень хорошо знают друг друга, и дать забить после какой-то комбинации, которая часто используется, практически невозможно», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».