Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: в матче ЦСКА — «Зенит» предсказать победителя очень сложно

Радимов: в матче ЦСКА — «Зенит» предсказать победителя очень сложно
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Встреча состоится завтра, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра на три результата. Банальный штамп, но к предстоящей встрече применим как нельзя кстати. Предсказать победителя очень сложно, как и во всех последних матчах между командами. За ЦСКА – поле и свои болельщики. За «Зенит» – последний матч с «Пари НН» впечатлил, конкуренция в команде усилилась.

В каком ключе пойдёт игра? Если бы армейцев тренировал Федотов, я бы сказал, что армейцы будут осторожничать. С Николичем ЦСКА сыграет против «Зенита» в открытый футбол. Многое будут решать детали. Помните, как в прошлых матчах? Ошибка Кержакова, со стандарта Ерохин сравнял. Команды очень хорошо знают друг друга, и дать забить после какой-то комбинации, которая часто используется, практически невозможно», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Топ-события субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, много еврофутбола, КХЛ, Ф-1, регби и биатлон
Топ-события субботы: ЦСКА — «Зенит» в РПЛ, много еврофутбола, КХЛ, Ф-1, регби и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android