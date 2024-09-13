Моуринью: VAR и судьи решили, что я не выиграю Лигу Европы в 2023 году
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что качество судейства помешало ему выиграть финал Лиги Европы 2023 года, в котором «Рома», на тот момент возглавляемая португальским специалистом, уступила «Севилье» (1:1, 4:1 пен.).
Лига Европы . Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
1 : 1
4 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Дибала – 35' 1:1 Манчини – 55'
«VAR и судьи решили, что я не выиграю Лигу Европы в 2023 году. Миллион человек скажут, что тогда в нашу пользу не поставили очевидный пенальти. Я умру, но никогда не забуду тот финал. В этом году очень странный пенальти был назначен на последней минуте матча с «Лиллем», что произошло после двух часов плотной борьбы (речь об ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Моуринью HT Spor.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
ДВ
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Диаките – 90+1' 1:1 Дэвид – 118'
Удаления: нет / Манди – 109'
Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью:
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