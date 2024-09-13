Жена Карпина рассказала о самом романтичном поступке мужа

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о самом романтичном поступке своего мужа.

— Самый романтичный поступок Карпина?

— Был подарок, который очень впечатлил меня.

— Какой?

— Мы только начали встречаться, и я между делом показала Валере фотографию одной картины. Её нарисовал русский художник, живущий в Испании. Мне самой скинули её знакомые, потому что подумали, что на ней изображена я. Там действительно поразительное сходство.

— Любопытно.

— Валера спросил: «Кто это тебя так написал?» Объяснила, что это не я.

— И?

— Он втайне от меня нашёл контакты этого художника, позвонил его ассистенту и по-испански договорился, чтобы для меня сделали репродукцию этой картины. А потом подарил на день рождения. Я была в восторге. Теперь у нас дома есть мой портрет, на котором изображена не я, – приводит слова Дарьи Sport24.

С 2009-го по май 2012 года Карпин возглавлял московский «Спартак», а после увольнения Унаи Эмери в конце 2012-го вернулся в клуб, где проработал до весны 2014 года. После этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и «Ростове», где продолжает руководить командой до сих пор. С августа 2021 года — главный тренер сборной России.