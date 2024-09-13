35-летний центральный полузащитник Артур Юсупов покинет «Химки». Об этом «Чемпионату», рассказал источник знакомый с ситуацией.

«В последний день трансферного окна Юсупов был отзаявлен из заявки команды на сезон. Юсупов покинет «Химки», — добавил источник.

Юсупов присоединился к составу «Химок» минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче, в котором провёл на поле 35 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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