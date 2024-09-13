«Крылья Советов» выиграли на выезде впервые с апреля 2024 года

Самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли казанский «Рубин» со счётом 2:0 в матче 8-го тура чемпионата России. Таким образом, самарцы выиграли в гостях впервые с апреля 2024 года. Тогда «Крылья Советов» победили воронежский «Факел» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России сезона-2023/2024.

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 10 очков за восемь матчей. «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке, заработав девять очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит» (17).