Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабурин: Сафонов уже постепенно адаптируется в «ПСЖ»

Бабурин: Сафонов уже постепенно адаптируется в «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин оценил перспективы российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мы с Матвеем Сафоновым поддерживаем связь. Всё-таки вместе в «Краснодаре» провели два года. Он в «ПСЖ», чему мы все крайне рады, и уже постепенно адаптируется в команде. Осталось теперь дождаться его дебюта», — приводит слова Бабурина Legalbet.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни одного официального матча за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Брест». Дебюту Матвея Сафонова быть?
«ПСЖ» — «Брест». Дебюту Матвея Сафонова быть?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android