Бабурин: Сафонов уже постепенно адаптируется в «ПСЖ»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин оценил перспективы российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Мы с Матвеем Сафоновым поддерживаем связь. Всё-таки вместе в «Краснодаре» провели два года. Он в «ПСЖ», чему мы все крайне рады, и уже постепенно адаптируется в команде. Осталось теперь дождаться его дебюта», — приводит слова Бабурина Legalbet.

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни одного официального матча за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).