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«Аль-Наср» вручил Роналду футболку с надписью GOAT в честь 900 голов в карьере

«Аль-Наср» вручил Роналду футболку с надписью GOAT в честь 900 голов в карьере
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Перед началом матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» (1:1) футбольный клуб «Аль-Наср» вручил своему нападающему Криштиану Роналду футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории». — Прим. «Чемпионата»).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Кессье – 57'     1:1 Аль-Хурайджи – 90+9'    

В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Хорватией 39-летний футболист забил гол, ставший для него 900-м в карьере.

Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 900 голов в официальных матчах. В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Шотландией (2:1) португалец забил свой 901-й гол в карьере. Таким образом, Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 – в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

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