«Аль-Наср» вручил Роналду футболку с надписью GOAT в честь 900 голов в карьере

Перед началом матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» (1:1) футбольный клуб «Аль-Наср» вручил своему нападающему Криштиану Роналду футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории». — Прим. «Чемпионата»).

В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Хорватией 39-летний футболист забил гол, ставший для него 900-м в карьере.

Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 900 голов в официальных матчах. В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Шотландией (2:1) португалец забил свой 901-й гол в карьере. Таким образом, Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 – в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: