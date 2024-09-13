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Игрок «Крыльев» Олейников: надеюсь, дальше пойдут победы и будет легче эмоционально

Игрок «Крыльев» Олейников: надеюсь, дальше пойдут победы и будет легче эмоционально
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал победу в матче 8-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:0). Футболист отметился голом.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«Первый тайм очень хорошо провели, забили два мяча, был результативный отрезок, создавали моменты. Второй тайм больше играли по счёту уже. При этом тоже создавали моменты, сделали своё дело и выиграли важный матч. В целом всё отлично.

Перед игрой говорили, что это волжское дерби. Нам в любом случае нужна была победа, плюс выиграли в дерби, это отлично.

Ситуация была не совсем хорошей. Выиграли. Надеюсь, дальше пойдут победы и будет намного легче эмоционально. Думаю, всё впереди», — приводит слова Олейникова «Матч ТВ».

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