Игрок «Крыльев» Олейников: надеюсь, дальше пойдут победы и будет легче эмоционально

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал победу в матче 8-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:0). Футболист отметился голом.

«Первый тайм очень хорошо провели, забили два мяча, был результативный отрезок, создавали моменты. Второй тайм больше играли по счёту уже. При этом тоже создавали моменты, сделали своё дело и выиграли важный матч. В целом всё отлично.

Перед игрой говорили, что это волжское дерби. Нам в любом случае нужна была победа, плюс выиграли в дерби, это отлично.

Ситуация была не совсем хорошей. Выиграли. Надеюсь, дальше пойдут победы и будет намного легче эмоционально. Думаю, всё впереди», — приводит слова Олейникова «Матч ТВ».