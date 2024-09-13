Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Итоговый результат — 4:2 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Мален – 12'     2:0 Адейеми – 17'     2:1 Пирингер – 39'     3:1 Адейеми – 41'     3:2 Бройниг – 74'     4:2 Джан – 90+3'    

В составе дортмундской команды забили Дониэлл Мален, Эмре Джан и Карим Адейеми, который оформил дубль. Гости ответили точными ударами Марвина Пирингера и Максимилиана Бройнига.

«Боруссия» набрала семь очков и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. «Хайденхайм» с шестью очками теперь идёт вторым.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 63 очка и расположилась на пятой строчке. Также дортмундская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

Материалы по теме
Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на электросамокате. Видео
Истории
Хуммельс приехал на матч «Боруссии» на электросамокате. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android