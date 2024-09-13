Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Итоговый результат — 4:2 в пользу хозяев.

В составе дортмундской команды забили Дониэлл Мален, Эмре Джан и Карим Адейеми, который оформил дубль. Гости ответили точными ударами Марвина Пирингера и Максимилиана Бройнига.

«Боруссия» набрала семь очков и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. «Хайденхайм» с шестью очками теперь идёт вторым.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 63 очка и расположилась на пятой строчке. Также дортмундская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.