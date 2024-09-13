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39-летний Роналду впервые не забил в нынешнем сезоне

39-летний Роналду впервые не забил в нынешнем сезоне
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Матч 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» (1:1) стал первой игрой для 39-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в которой он не поразил ворота соперника.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Кессье – 57'     1:1 Аль-Хурайджи – 90+9'    

В двух предыдущих турах саудовской Про-Лиги португальский футболист забил по голу. Также Роналду забивал в полуфинале и финале Суперкубка Саудовской Аравии. 39-летний нападающий отметился голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Хорватией (2:1) и поразил ворота соперника во встрече 2-го тура с Шотландией (2:1).

Гол Роналду в указанной игре с Хорватией стал 900-м в его карьере. Португальский нападающий стал первым футболистом, забившим 900 мячей в официальных матчах.

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