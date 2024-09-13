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Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
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«Лилль» в гостях уступил «Сент-Этьену» в матче 4-го тура чемпионата Франции

«Лилль» в гостях уступил «Сент-Этьену» в матче 4-го тура чемпионата Франции
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Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Кафаро – 6'    

На шестой минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Сент-Этьена» Матьё Кафаро.

«Сент-Этьен» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лилль» заработал шесть очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого девять очков за три игры.

В минувшем туре «Сент-Этьен» уступил «Бресту» со счётом 0:4. «Лилль» проиграл «ПСЖ» со счётом 1:3.

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