Рашфорд недоволен из-за критики экс-игроков «Манчестер Юнайтед» в свой адрес — i news

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд переживает из-за критики в свой адрес со стороны бывших футболистов «красных дьяволов». Об этом сообщает i news.

«Когда кто-то другой неправильно отдаёт пас, об этом не говорят. Но когда это делает Маркус, всё совсем по-другому.

Клуб потратил £ 100 млн на центральных нападающих, а Маркус вернулся на поле в качестве помощника. В этом отношении он выполняет свою работу. Не вина Маркуса в том, что шансы упускаются», — сказал i news источник из окружения английского футболиста.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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