Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 10-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Алания» — «КАМАЗ»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Черноморец» — «Енисей»: Кирилл Силантьев (Самара) – Виталий Жолобов (Волжский), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Вадим Ильин (Москва);

«Сочи» — «Ротор»: Антон Фролов (Москва) – Александр Приходько (Москва), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Эмир Привалов (Сочи), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Яков Брегман (Москва);

«Уфа» — «Родина»: Герман Коваленко (Казань) – Сергей Ядров (Калининград), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Артём Катайкин (Самара), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Тюмень» — «Сокол»: Владимир Фалов (Москва) – Виктор Медведев (Москва), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Александр Лапин (Уфа), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: Инал Танашев (Нальчик) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Чайка» — «Шинник»: Станислав Матвеев (Троицк) – Эдуард Шарипов (Уфа), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Алексей Колтунов (Ростов-на-Дону), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Арсенал» Тула — «Урал»: Михаил Черемных (Пермь) – Алексей Линкин (Воронеж), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Дмитрий Крайнов (Тверь), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург);

«Торпедо» Москва — «Балтика»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).