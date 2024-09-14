Видеообзор выездной победы «Крыльев Советов» в матче РПЛ с «Рубином»

Вчера, 13 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:0.

Видео доступно на YouTube-канале PFC Krylia Sovetov Samara. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов».