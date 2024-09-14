«Бетис» дома обыграл «Леганес» в матче 5-го тура испанской Примеры

Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Леганес». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В статусе главного арбитра встречи выступил Пабло Гонсалес Фуэртес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме обошлось без забитых мячей. На 74-й минуте вингер севильского клуба Эз Абде открыл счёт в матче с передачи крайнего защитника Эктора Бельерина. На 86-й минуте форвард Витор Роке удвоил преимущество хозяев. Гости, в свою очередь, не смогли отыграться.

После этого матча «Бетис» заработал пять очков. Севильцы занимают 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» с пятью очками пребывает на 11-й строчке.