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«Бетис» дома обыграл «Леганес» в матче 5-го тура испанской Примеры

«Бетис» дома обыграл «Леганес» в матче 5-го тура испанской Примеры
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Завершился матч 5-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Леганес». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В статусе главного арбитра встречи выступил Пабло Гонсалес Фуэртес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 5-й тур
13 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 0
Леганес
Леганес
1:0 Абде – 74'     2:0 Роке Феррейра – 86'    

В первом тайме обошлось без забитых мячей. На 74-й минуте вингер севильского клуба Эз Абде открыл счёт в матче с передачи крайнего защитника Эктора Бельерина. На 86-й минуте форвард Витор Роке удвоил преимущество хозяев. Гости, в свою очередь, не смогли отыграться.

После этого матча «Бетис» заработал пять очков. Севильцы занимают 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» с пятью очками пребывает на 11-й строчке.

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