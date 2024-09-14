Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карвахаль — о продлении контракта: не хочу играть в каком-либо клубе Европы, кроме «Реала»

Карвахаль — о продлении контракта: не хочу играть в каком-либо клубе Европы, кроме «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о контракте со «сливочными», который заканчивается летом 2025 года.

«Если все стороны согласятся, то мне хотелось бы продлить контракт и продолжить свою карьеру в «Реале». Это того, чего я хотел всегда и хочу сейчас. После завершения своего пребывания в «Реале» мне бы не хотелось выступать за какой-либо другой клуб Европы из-за уважения к «сливочным», — приводит слова Карвахаля Sport.es.

Защитник выступает в составе испанского гранда с 2013 года. За этот период он принял участие в 421 матче во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Карвахаль: сборная Испании выиграла Евро-2024, теперь ей нужно подтвердить свой статус

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android