Карвахаль — о продлении контракта: не хочу играть в каком-либо клубе Европы, кроме «Реала»

32-летний правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос о контракте со «сливочными», который заканчивается летом 2025 года.

«Если все стороны согласятся, то мне хотелось бы продлить контракт и продолжить свою карьеру в «Реале». Это того, чего я хотел всегда и хочу сейчас. После завершения своего пребывания в «Реале» мне бы не хотелось выступать за какой-либо другой клуб Европы из-за уважения к «сливочным», — приводит слова Карвахаля Sport.es.

Защитник выступает в составе испанского гранда с 2013 года. За этот период он принял участие в 421 матче во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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