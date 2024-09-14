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Даниил Уткин прокомментировал своё возвращение в «Ахмат»

Даниил Уткин прокомментировал своё возвращение в «Ахмат»
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Полузащитник Даниил Уткин высказался о возвращении в «Ахмат».

— С возвращением, Даниил. Какие первые впечатления после того, как вернулся в «Ахмат»?
— Самые положительные, ностальгические впечатления. На первом этапе очень много позитивных эмоций, поэтому мне сейчас даже нужно чуть-чуть остыть после них и двигаться к ближайшей игре, – приводит слова Уткина пресс-служба команды на официальном сайте.

Ранее стало известно, что полузащитник Даниил Уткин перешёл в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды до конца сезона. Отметим, что хавбек выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/2022, забив девять голов в 28 матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 446 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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