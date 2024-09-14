Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов ответил, был ли первый тайм с «Крыльями» самым плохим в сезоне

Тренер «Рубина» Рахимов ответил, был ли первый тайм с «Крыльями» самым плохим в сезоне
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 8-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«Это был самый плохой тайм в сезоне? Нет. Это было глупо и просто. Помимо пенальти, ещё и штрафной глупый. Не надо было его получать. Потом после подачи со штрафного соперник, делая подачу, попал в ворота. Такое в футболе случается. Начали второй тайм нормально: у Даку было два момента. Надо терпеть», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов».

Материалы по теме
А зачем просили уволить Осинькина? «Крылья» спокойно победили в принципиальном матче
А зачем просили уволить Осинькина? «Крылья» спокойно победили в принципиальном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android