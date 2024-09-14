Тренер «Рубина» Рахимов ответил, был ли первый тайм с «Крыльями» самым плохим в сезоне

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 8-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«Это был самый плохой тайм в сезоне? Нет. Это было глупо и просто. Помимо пенальти, ещё и штрафной глупый. Не надо было его получать. Потом после подачи со штрафного соперник, делая подачу, попал в ворота. Такое в футболе случается. Начали второй тайм нормально: у Даку было два момента. Надо терпеть», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовав пенальти. На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов».