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Мойзес рассказал о работе с Николичем в ЦСКА

Мойзес рассказал о работе с Николичем в ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о работе с Марко Николичем.

– Какие у тебя первые впечатления от знакомства с Николичем?
– Марко — отличный тренер. Отмечу, что всем ребятам он сразу понравился. Также вместе с ним пришли хорошие специалисты – большие профессионалы своего дела. На наших тренировках очень высокий уровень концентрации, а футболисты выполняют все упражнения с полной самоотдачей. Да, прошло ещё мало времени, поэтому выводы делать рано. Но я уверен, что Марко и его штаб привнесут огромное количество положительных моментов в нашу команду, – приводит слова Мойзеса пресс-служба армейцев.

4 июня стало известно, что Николич занял должность главного тренера армейцев.

ЦСКА подписал с Марко двухлетний контракт. Он сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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