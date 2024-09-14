Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Казани

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).

«Начало сезона, всем нужны очки, наверное, чуть больше нам. Был негативный фон вокруг команды, который, конечно, для такой спокойной работы мешает. И очень важно нам надо было сделать вот ту достаточно большую селекционную работу, которая у нас прошла, подтвердить и результатом.

Наверное, кроме результата, надо и подчеркнуть, что особенно в первом тайме, достаточно хорошая игра была, качественная игра с нашей стороны. Второй тайм больше по счёту, но контратаки приводили к хорошим моментам. Но, в целом, даже сейчас не все игроки могли играть, не все вышли, не все в полную силу могли играть после травм.

Считаю, что мы сыграли хорошую игру с хорошей командой, очень важные очки, мы идём дальше», — сказал Осинькин на пресс-конференции.