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Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Казани

Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Казани
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«Начало сезона, всем нужны очки, наверное, чуть больше нам. Был негативный фон вокруг команды, который, конечно, для такой спокойной работы мешает. И очень важно нам надо было сделать вот ту достаточно большую селекционную работу, которая у нас прошла, подтвердить и результатом.

Наверное, кроме результата, надо и подчеркнуть, что особенно в первом тайме, достаточно хорошая игра была, качественная игра с нашей стороны. Второй тайм больше по счёту, но контратаки приводили к хорошим моментам. Но, в целом, даже сейчас не все игроки могли играть, не все вышли, не все в полную силу могли играть после травм.

Считаю, что мы сыграли хорошую игру с хорошей командой, очень важные очки, мы идём дальше», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

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