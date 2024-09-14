Ван де Бек: мой переход в «МЮ» не принёс ничего хорошего ни мне, ни клубу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, ныне выступающий в составе «Жироны», высказался относительно своего перехода в английский клуб в 2020 году.

«Я пытаюсь снова получать удовольствие [от футбола], и у меня это получается.

Переход в «Манчестер Юнайтед»? Очевидно, что из этого не вышло ничего [хорошего] ни для одной из сторон. Это в прошлом, но не скажу ни одного плохого слова об этом клубе. Конечно, я мало играл, но многому научился. Меня окружали хорошие футболисты и люди из структуры клуба. Возьму этот опыт с собой в будущее», — приводит слова ван де Бека ESPN.

В составе манкунианцев нидерландский футболист провёл 62 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: