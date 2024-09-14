Рахимов высказался о переходе «Рубина» на схему в четыре защитника в матче с «Крыльями»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 8-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«Мы неплохо начали игру. Самара играет в классические 4-4-2, и очень важно было тремя нашими защитниками начинать атаки против их пары нападающих, но передачи были не очень хорошие. Их нападающий постоянно атаковал нашего третьего центрального защитника. Я просил располагаться выше, пусть встречает полузащитник, чтобы можно было дать передачу между линиями полузащиты и защиты. Крайние Кабутов и Рожков тоже должны были располагаться так же. Но мы не могли преодолеть двух нападающих, потому что располагались в линию и падали назад. Потом начинали убирать мяч под себя, менять направление… Хотя ты в тройке должен просто убыстрить. Но вы видите, отсутствие Вуячича сказывается. Ребята бьются, и без ошибок не бывает.

Может, игра в четыре защитника – это то, что надо? Может быть. Но всё равно было много авантюрных моментов. Будет более качественный соперник — «Спартак», «Зенит», «Динамо» — которые могут поймать, сыграть один в один, возникнут проблемы. Важно, чтобы два центральных защитника умели играть один в один. У Самары, играющей в четыре, всё равно во втором тайме возникало много проблем. Был бы там третий центральный, может быть, он выиграл бы больше мячей. Наши игроки отдавались игре. Ничего страшного. Может, нужно с кем-то жёстко поговорить, вернуть в колею. Характер у них есть», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».