Карвахаль высказался насчёт отставания «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил на вопрос об отставании «сливочных» от «Барселоны» в испанской Примере, составляющем четыре очка.

«Прошло всего четыре тура, это гонка на длинную дистанцию. Теперь график стал более сжатым, матчи требуют большей концентрации, поэтому наверняка у нас ещё будут шансы [обогнать «Барселону»]», — приводит слова Карвахаля Sport.es.

После четырёх туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 12 очков и занимает первое место. «Реал» заработал восемь очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре Ла Лиги «сливочные» встретятся с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 14 сентября.

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