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Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил замену Песьякова в перерыве матча с «Рубином»

Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил замену Песьякова в перерыве матча с «Рубином»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о замене голкипера Сергея Песьякова из-за травмы в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«Действительно, он почувствовал это не в перерыве. Но в какой-то момент мы спросили его, он сказал, что ещё попробует продолжить игру, посмотрим, как это всё двигается. Ну и вы должны понимать, как вообще тренеры сейчас, имея пять замен, но три слота, всегда стараются в перерыве эту замену сделать, чтобы лишний слот не тратить. Это просто комплекс проблем. Однако на самом деле мы держали с ним определённый контроль, диалог, и он сказал, что доиграет минут 10. Но это было только при длинных выносах, я так понимаю. Это что-то с ногами? Да, это что-то с ногами, да», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

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