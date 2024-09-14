Садио Мане может вернуться в Европу

К 32-летнему крайнему нападающему «Аль-Насра» Садио Мане проявляет интерес турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, «Бешикташ» хотел подписать сенегальского футболиста до закрытия летнего трансферного окна (в ночь с 13 на 14 сентября). Однако подчёркивается, что неудача с покупкой Мане в указанный период повышает вероятность перехода 32-летнего нападающего грядущей зимой.

Мане выступает в составе «Аль-Насра» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: