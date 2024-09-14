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Рашид Рахимов высказался о причинах домашнего поражения «Рубина» от «Крыльев Советов»

Рашид Рахимов высказался о причинах домашнего поражения «Рубина» от «Крыльев Советов»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал домашнее поражение своей команды от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«В первом тайме мы допустили глупые ошибки, хотя начали неплохо. Глупый пенальти, просто нужно было закрыть корпусом и сопровождать. Получили нокаут за 10-15 минут. В перерыве поменяли схему. Сказали игрокам, что они могут изменить ситуацию. Моменты были, но соперник опустился очень глубоко. Мы мало пробили в створ, но было почти 10 заблокированных ударов. Соперник успевал перекрывать. Самара в этих моментах сыграла самоотверженно. Надо переварить поражение и пытаться менять ситуацию», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» с 10 очками в восьми матчах находится на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ, «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на девятую строчку.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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