Рашид Рахимов ответил на вопрос о вине вратаря Ставера в пропущенных голах «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на вопрос о вине голкипера Евгения Ставера в домашнем поражении казанцев от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Можно ли назвать Ставера виновником пропущенных мячей? При первом голе перед пенальти он тоже сыграл неудачно.

— Виновник и я. Начинайте с меня, дальше — все остальные. Это общее поражение. Поговорим и будем готовиться дальше. У нас есть возможность исправлять ситуацию. Важно, чтобы костяк был здоров. В прошлом году у этого костяка не было травм. Мы почти дотянули с ними до зимы. Нет сомнений, что мы будем там же, но мне хочется большего, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти. На 42-й минуте нападающий Иван Олейников удвоил преимущество «Крыльев Советов» после того, как ему на ногу отскочил мяч, выбитый после подачи в район вратарской голкипером Евгением Ставером.