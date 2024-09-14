Агент Мохамеда Салаха отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из «Ливерпуля»

Рами Аббас Исса, агент вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, отреагировал на слухи, что футболист может покинуть клуб.

«Все эти «журналисты», которые намекают, что у них есть «внутренняя информация» о будущем Салаха, делают заявления, не основанные абсолютно ни на чём. «Источников, близких к Мохамеду» не существует. Этот пост на самом деле просто для того, чтобы сказать вам, что они не знают», — написал Аббас Исса на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что египтянином интересуются «ПСЖ» и «Ювентус».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 55 млн.

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