Павел Яковлев прокомментировал игру Ивана Сергеева после возвращения в «Крылья Советов»

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Павел Яковлев высказался о первом матче экс-форварда «Зенита» Ивана Сергеева после возвращения в самарский клуб — игре 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Нужна игровая практика ему, за счет этого он будет набирать, уверенность будет появляться. Конечно, сейчас, мне кажется, он физически не готов на 100 процентов. Времени было очень мало. Да, он знаком со структурой, с видением главного тренера. Но нужно время, и он обязательно выйдет на высокий уровень. Сам факт, что он приехал из «Зенита», показывает, что у него есть желание играть и получать удовольствие от этого», — сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч Премьер».

29-летний нападающий Иван Сергеев 13 сентября в выездном матче 8-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0) провёл свою первую игру после возвращения из «Зенита» в самарские «Крылья Советов», за которые он ранее выступал с августа 2020 года по январь 2022 года. Футболист вышел в стартовом составе и сыграл весь матч, не отметившись результативными действиями.