Ривалдо – о взаимодействии Винисиуса и Мбаппе в «Реале»: они должны прийти к соглашению

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо высказался о взаимодействии Винисиуса и Килиана Мбаппе в «Реале».

«В некоторых матчах кажется, что Винисиус и Мбаппе не делают передачи друг другу. Так что, если между ними действительно что-то происходит, хорошо, чтобы этого никогда не повторилось. Винисиус и Мбаппе должны прийти к соглашению и, таким образом, избежать проблем. Потому что оба они великие игроки, которые играют в великом клубе, и оба играют с одной и той же целью — сделать «Реал» чемпионом, выиграть много титулов и забить много голов», — приводит слова Ривалдо AS.

На данный момент «Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив восемь очков.

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