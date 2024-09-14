Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликована статистика матча 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»

Опубликована статистика матча 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

13 сентября в матче 8-го тура РПЛ казанский «Рубин» уступил на своём поле «Крыльям Советов» со счётом 0:2. На 37-й минуте реализовал пенальти и открыл счёт нападающий гостей Бенхамин Гарре, пять минут спустя вингер Иван Олейников удвоил преимущество самарской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. «Рубин» создал у ворот «Крыльев Советов» два голевых момента против шести в исполнении гостей. Казанцы нанесли 16 ударов по воротам (один в створ), самарцы — 10 ударов (семь в створ), при этом по ожидаемым голам (xG) существенный перевес создали «Крылья Советов» — 2,37 против 1,12 у «Рубина». При этом хозяева поля владели мячом 57% времени, гости — 43%.

«Рубин» с 10 очками в восьми матчах находится на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ, «Крылья Советов» набрали девять очков и поднялись на девятую строчку.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Рашид Рахимов ответил на вопрос о вине вратаря Ставера в пропущенных голах «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android