Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это искусство, хоть оно мне и неприятно». Григорян – об игре форварда «Крыльев Советов»

«Это искусство, хоть оно мне и неприятно». Григорян – об игре форварда «Крыльев Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в матче восьмого тура чемпионата России с «Рубином» (2:0). В этой встрече Олейников отметился голом.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

«В восторге от игры Олейникова. Его сегодняшнюю игру как «десятки», то есть игрока под нападающим, можно расценивать как учебное пособие для этого амплуа. За два сезона он заработал четыре пенальти, а этот пенальти тоже он, конечно же, нарисовал, но с учетом его славного прошлого мы можем констатировать, что это искусство, хоть оно мне и не совсем приятно. Но если мы говорим об искусстве, то мы должны отметить его гол — левой ногой, ведь он правша, а гол забил феноменальный. Он, наверное, самая яркая фигура в этом матче», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в шести матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив один гол. На данный момент «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив девять очков.

Материалы по теме
Опубликована статистика матча 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»
Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android