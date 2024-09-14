«Это искусство, хоть оно мне и неприятно». Григорян – об игре форварда «Крыльев Советов»

Известный российский тренер Александр Григорян оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в матче восьмого тура чемпионата России с «Рубином» (2:0). В этой встрече Олейников отметился голом.

«В восторге от игры Олейникова. Его сегодняшнюю игру как «десятки», то есть игрока под нападающим, можно расценивать как учебное пособие для этого амплуа. За два сезона он заработал четыре пенальти, а этот пенальти тоже он, конечно же, нарисовал, но с учетом его славного прошлого мы можем констатировать, что это искусство, хоть оно мне и не совсем приятно. Но если мы говорим об искусстве, то мы должны отметить его гол — левой ногой, ведь он правша, а гол забил феноменальный. Он, наверное, самая яркая фигура в этом матче», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в шести матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив один гол. На данный момент «Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив девять очков.

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