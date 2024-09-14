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«Они ещё не доросли до Месси». Рашид Рахимов высказался о новичках «Рубина»

«Они ещё не доросли до Месси». Рашид Рахимов высказался о новичках «Рубина»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможности поставить новичков команды в стартовый состав на матч 8-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2024, пятница. 20:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гарре – 37'     0:2 Олейников – 42'    

— Не хотели удивить соперника и кого-то из новичков сразу выставить?
— Невозможно. Ходжа приезжает вчера вечером, мы успеваем его с трудом заявить. Чуни прилетел два дня назад. В прошлом году у Вады, Чумича было дней 10. Вада так же вышел первый раз на 15 минут в Воронеже и забил победный мяч. Их надо вписывать. Они будут биться, но они ещё не доросли до Месси, чтобы можно было сразу поставить. Потенциально это капитал клуба. Ходжа – капитан молодежной сборной Хорватии, кандидат в первую сборную. Чуни прошел всю школу «Баварии», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Два новичка казанского «Рубина» — 23-летний албанский нападающий Марвин Чуни и 21-летний хорватский опорный полузащитник Велдин Ходжа — дебютировали за новый клуб по ходу домашнего матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2). Чуни вышел на замену в перерыве матча, Ходжа — на 84-й минуте, оба не отметились результативными действиями.

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