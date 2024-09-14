Зе Луиш подписал контракт с клубом из чемпионата Португалии

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш перешёл в португальский АВС.

«Команда получила еще одно подкрепление. Зе Луиш прибыл для усиления атакующей линии. Его международный опыт, который, безусловно, будет иметь первостепенное значение для нас», — говорится в официальном заявлении клуба.

На данный момент АВС занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив четыре очка.

Зе Луиш начал профессиональную карьеру в клубе «Жил Висенте», с 2023-го он выступает за португальский клуб «Фаренсе». За «Спартак» нападающий играл с 2015-го по 2019-й, в «Локомотиве» выступал с 2020 по 2021 год.

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