Рахимов оценил летнюю трансферную кампанию «Рубина» и уход Лисаковича

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о летней трансферной кампании казанского клуба после домашнего поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Как оцените трансферную кампанию. Главную проблему центрального защитника так и не закрыли. Но есть и положительные моменты, например уход Лисаковича.

— Положительный в первую очередь для него. Нужно менять обстановку и найти себе новый вызов там, где у него хорошо получалось. Ты ещё молод, покажи себя. По центральному защитнику мы говорили с самого начала, но не срослось с двумя. И это вынудило меня вчера долго не спать. Мы приобрели Чуни и Ходжу, но потеряли Юкича до февраля. Это уменьшение обоймы. Сейчас проблема – травма Вуячича. Когда ты требуешь жёсткую игру, стыки неизбежны. Поэтому обойма должна быть конкурентоспособная. Внутренняя атмосфера великолепная. Они бьются друг за друга. Есть позитивные моменты, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В ходе летнего трансферного окна 2024 года «Рубин» пополнил состав пятью игроками. В казанский клуб перешли 26-летний голкипер Евгений Ставер из «Енисея», 33-летний голкипер Артур Нигматуллин из «Пари НН», 23-летний австрийский полузащитник Александар Юкич из «Сочи», 23-летний албанский нападающий Марвин Чуни из «Фрозиноне» и 21-летний хорватский опорный хавбек Велдин Ходжа из «Риеки».