Чилийский хавбек «Сочи» ответил на вопрос о водке, медведях и морозах в России

25-летний чилийский опорный полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, как относится к связанным с Россией стереотипам.

— А тебе не было страшно переезжать в Россию? Многие пугают иностранцев водкой, медведями и, конечно, крепкими морозами.

— Это всё стереотипы, и от них никуда не уйти. Ничего подобного в России не видел. Меня ничего не пугало, я знал, что в России буду чувствовать себя безопасно. В целом меня такие вещи не пугали, — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Опорный хавбек Игнасио Сааведра перешёл в «Сочи» в январе 2024 года из чилийского клуба «Универсидад Католика». В текущем сезоне на счету футболиста девять матчей в Первой лиге и один результативный пас.