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Деку объяснил, почему на пост главного тренера «Барселоны» был выбран Ханс-Дитер Флик

Деку объяснил, почему на пост главного тренера «Барселоны» был выбран Ханс-Дитер Флик
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Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о качествах немца Ханса-Дитера Флика, которые привели к его назначению на должность главного тренера сине-гранатовых.

«Что мы в нём увидели, чего не было у остальных? Хорошие тренеры есть всегда. В «Барсе», когда стало известно о решении Хави, мы сосредоточились на Ханси. Он опытный, спокойный человек. Тренер, обладающий, помимо характера, способностью управлять, поскольку он многое пережил. Он тренировался много лет. Это своего рода тот путь, по которому мы хотим идти», — приводит слова Деку AS.

59-лений немецкий специалист Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая 2024 года после завершения сезона-2023/2024 и ухода с поста главного тренера каталонцев 44-летнего Хави.

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