«Понял, что шансов остаться в Москве почти нет». Дзюба – о переходе в «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал, как проходили переговоры с тольяттинским клубом.

«Переговоры прошли в самый последний момент. В планах до последнего было остаться в Москве, но потом понял, что шансов почти нет. Принял решение поехать в «Акрон», чтобы продолжить карьеру. Моя задача — доказать, что тольяттинцы не ошиблись», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.

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