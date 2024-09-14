Полузащитник «Сочи» Сааведра: Морено — топ-тренер, вообще без вариантов

Чилийский опорный полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра высказал мнение о 46-летнем испанском главном тренере «барсов» Роберте Морено.

«Морено — топ-тренер, тут вообще без вариантов. Конечно, может, наши результаты в РПЛ были не самыми лучшими, но если не брать игру против «Локомотива» в прошлом сезоне, то в остальных матчах мы доминировали, старались играть в хороший футбол с контролем мяча. Без сомнений Морено — топ. Я думаю, если бы «Сочи» начал тот сезон вместе с мистером, клуб точно бы не вылетел в ФНЛ», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Бывший главный тренер «Монако», «Гранады» и сборной Испании Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. В РПЛ под его руководством черноморский клуб набрал в 13 матчах 13 очков, семь раз сыграв вничью при двух победах и четырёх поражениях, и выбыл в Мелбет Первую лигу, финишировав с 24 очками на последнем, 16-м месте.

В текущем сезоне «Сочи» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает в турнирной таблице Первой лиги пятое место.