Спортивный директор Деку ответил на вопрос о финансовых ограничениях для «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о работе клуба в условиях финансовых ограничений со стороны испанской Ла Лиги.

«Как мы работали с теми ограничениями, которые накладывает Ла Лига на регистрацию игроков? Она устанавливает их для «Барселоны» и устанавливает для всех. Это вопрос ко всем спортивным директорам. Есть ряд правил, которым вы должны следовать. Клубы должны подавать заявки и делать всё возможное в своих интересах. Может ли «Барса» выйти на зимний рынок? Я не знаю. Сейчас мы думаем о следующем матче против «Жироны». Позже, в своё время, этот вопрос будет проанализирован, и мы посмотрим, как обстоят дела», — приводит слова Деку AS.