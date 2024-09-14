Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

Гвардиола отреагировал на слова главы Ла Лиги о необходимости наказания «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который заявил, что якобы большинство клубов АПЛ понимают, что «Ман Сити» следует наказать за нарушения правил ФФП.

«Возможно, он прав. Все команды АПЛ хотят, чтобы нас наказали, это уж точно. Я согласен с Тебасом в первый раз в своей жизни и, надеюсь, в последний. Но в современной демократии есть справедливость — так что будем ждать решения.

Мы считаем, что не сделали ничего плохого. Обратились к независимой комиссии и будем ждать», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, 16 сентября, начнутся слушания по делу о предполагаемых 115 финансовых нарушениях, допущенных «горожанами» с 2009 по 2018 год.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА

Материалы по теме
Гвардиола: из-за Арне Слота теперь я должен смотреть больше матчей «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android