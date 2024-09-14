Гвардиола отреагировал на слова главы Ла Лиги о необходимости наказания «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова главы Ла Лиги Хавьера Тебаса, который заявил, что якобы большинство клубов АПЛ понимают, что «Ман Сити» следует наказать за нарушения правил ФФП.

«Возможно, он прав. Все команды АПЛ хотят, чтобы нас наказали, это уж точно. Я согласен с Тебасом в первый раз в своей жизни и, надеюсь, в последний. Но в современной демократии есть справедливость — так что будем ждать решения.

Мы считаем, что не сделали ничего плохого. Обратились к независимой комиссии и будем ждать», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, 16 сентября, начнутся слушания по делу о предполагаемых 115 финансовых нарушениях, допущенных «горожанами» с 2009 по 2018 год.

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