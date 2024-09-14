Франческо Тотти высказался о переходе Довбика в «Рому» и раскритиковал клуб за трансферы

Бывший нападающий и легенда «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал трансферную политику клуба, а такде прокомментировал переход украинца Артёма Довбика.

«Я ещё не понял эту «Рому». Какой-то хаос – одни игроки пришли раньше, другие позже, в последний день взяли четырёх футболистов и потратили много денег. Я бы потратил 70 миллионов иначе – не на двух игроков, а на четырёх-пятерых.

Довбик? «Роме» был нужен форвард, а найти его за сумму менее 30 миллионов очень сложно», – приводит слова Тотти Il Messaggero.

В текущем сезоне итальянской Серии А 27-летний Артём Довбик провёл три матча. Результативными действиями нападающий не отметился. Форвард перешёл в «Рому» из «Жироны».

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