Одна из главных звёзд «Баварии» очень хочет перейти в «Барселону» — Cadena Ser

Опорный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих очень хочет перейти в «Барселону», сообщает Cadena Ser.

Контракт 29-летнего Киммиха истекает в 2025 году, и он рассматривает возможность перейти в каталонский клуб как свободный агент. Сообщается, что Йозуа интересовался проектом «Барселоны» ещё при Хави, а приход Ханси Флика только упрочил желание игрока перебраться в каталонский клуб.

Киммих сыграл пять матчей в нынешнем сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился одной результативной передачей и голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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