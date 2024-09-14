Андрей Лунин отреагировал на продление контракта с «Реалом»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал продление контракта с мадридским клубом до лета 2030 года.

«Мечта всё ещё остается реальностью. Спасибо «Реалу» за то, что с первого дня я чувствую себя здесь как дома.

Спасибо за доверие, предстоит много работы, давайте сделаем это вместе», – написал Лунин на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, о продлении контракта между сторонами официально было объявлено вчера, 13 сентября.

25-летний Лунин стал игроком мадридского «Реала» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, в которых 12 раз сыграл «на ноль» и пропустил 32 мяча, чем помог команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость украинского футболиста составляет € 25 млн.

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА