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Андрей Лунин отреагировал на продление контракта с «Реалом»

Андрей Лунин отреагировал на продление контракта с «Реалом»
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал продление контракта с мадридским клубом до лета 2030 года.

«Мечта всё ещё остается реальностью. Спасибо «Реалу» за то, что с первого дня я чувствую себя здесь как дома.

Спасибо за доверие, предстоит много работы, давайте сделаем это вместе», – написал Лунин на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, о продлении контракта между сторонами официально было объявлено вчера, 13 сентября.

25-летний Лунин стал игроком мадридского «Реала» в 2018 году. В прошлом сезоне вратарь провёл 31 матч за «сливочных» во всех турнирах, в которых 12 раз сыграл «на ноль» и пропустил 32 мяча, чем помог команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость украинского футболиста составляет € 25 млн.

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