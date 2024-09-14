Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca сообщила важные детали финансового положения «Барселоны». Ольмо может быть отзаявлен

Marca сообщила важные детали финансового положения «Барселоны». Ольмо может быть отзаявлен
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное испанское издание Marca сообщило некоторые детали финансового положения «Барселоны» после того, как Ла Лига опубликовала лимиты зарплат на содержание спортивных команд.

Так, из доклада функционеров Примеры, опубликованного ранее, следует, что каталонский клуб увеличил свой допустимый лимит на зарплаты до € 426 млн. Ранее он был равен примерно € 204 млн. Однако, по сообщением издания Marca, несмотря на это, клуб всё ещё не соблюдает так называемое правило 1/1 (один к одному), и, если ситуация не разрешится до 1 января 2025 года, новичок команды Дани Ольмо снова будет считаться незарегистрированным футболистом.

Напомним, до последних дней летнего трансферного окна «Барселона» испытывала затруднения с регистрацией Дани Ольмо, однако игрока всё-таки удалось заявить.

На данный момент каталонцы возглавляют таблицу Примеры, у них 12 очков после четырёх туров.

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»

Материалы по теме
«Реал» обладает самым большим зарплатным лимитом в Испании, «Барселона» — на втором месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android