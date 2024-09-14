Marca сообщила важные детали финансового положения «Барселоны». Ольмо может быть отзаявлен

Авторитетное испанское издание Marca сообщило некоторые детали финансового положения «Барселоны» после того, как Ла Лига опубликовала лимиты зарплат на содержание спортивных команд.

Так, из доклада функционеров Примеры, опубликованного ранее, следует, что каталонский клуб увеличил свой допустимый лимит на зарплаты до € 426 млн. Ранее он был равен примерно € 204 млн. Однако, по сообщением издания Marca, несмотря на это, клуб всё ещё не соблюдает так называемое правило 1/1 (один к одному), и, если ситуация не разрешится до 1 января 2025 года, новичок команды Дани Ольмо снова будет считаться незарегистрированным футболистом.

Напомним, до последних дней летнего трансферного окна «Барселона» испытывала затруднения с регистрацией Дани Ольмо, однако игрока всё-таки удалось заявить.

На данный момент каталонцы возглавляют таблицу Примеры, у них 12 очков после четырёх туров.

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