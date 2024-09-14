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Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал причины несостоявшегося перехода Нико Уильямса

Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал причины несостоявшегося перехода Нико Уильямса
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Деку, являющийся спортивным директором «Барселоны», рассказал о том, почему клуб не подписал летом вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

«Тренер был первым, кто сказал, что если мы не можем обеспечить качественные трансферы, то нужно продолжать играть теми, кто есть. Мы обдумывали эти слова, не принимали спешных решений.

Повторяю ещё раз. Мы говорили об уровне. Сегодня у нас есть Рафинья, Ферран, близко возвращение Ансу Фати, он был очень хорош в предсезонке, Ламин, и такие игроки, как Фермин или Ольмо, которые могут играть на этой позиции.

Чтобы взять кого-нибудь, этот игрок должен быть очень высокого уровня. Не то чтобы мы не разговаривали с игроком, но у нас были другие приоритеты, которые были решающими в том, чтобы не брать ещё одного вингера в тот момент», — приводит слова Деку Sport.es.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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