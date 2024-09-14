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Жозе Моуринью высказался о трансферной политике «Реала»

Жозе Моуринью высказался о трансферной политике «Реала»
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Бывший тренер «Реала» Жозе Моуринью оценил трансферную политику мадридского клуба.

«В лучшем клубе мира могут быть только самые лучшие футболисты мира. «Реалу» прекрасно удаётся подписывать сильнейших молодых игроков мира.

Они приобрели Винисиуса и Родриго, когда те были ещё детьми, они приобрели Джуда Беллингема и Арду Гюлера в юном возрасте, а теперь и Эндрика», — приводит слова Моуринью Madrid Xtra со ссылкой на интервью из выпуска на YouTube-канале HT Spor.

Напомним, Жозе Моуринью работал с мадридским «Реалом» с 2010 по 2013 год. За это время он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

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